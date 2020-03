No seu programa de hoje, na SIC, Cristina Ferreira comentou pela primeira vez o caso de Dolores Aveiro, uma vez que esta se encontrada hospitalizada na sequência de um AVC. Foi neste contexto que a apresentadora explicou porque não se pronunciou sobre o assunto publicamente.

"[Queria] mandar um beijinho a toda a família e à dona Dolores e deixar aqui só uma explicação. Não me manifestei, nem me vou manifestar sobre o assunto porque me foi pedido pela própria família. Nesta altura de recolhimento em que eles estão a passar por uma fase menos feliz e está tudo a correr a bem, foi-me pedido - e eu fui das primeiras pessoas a falar com eles - que não divulgasse nada", informa.

Por fim, Cristina desejou as melhoras à mãe de Cristiano Ronaldo referindo que é uma das mulheres que mais admira no mundo.

