Dolores Aveiro continua internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquémico. De acordo com o companheiro da mãe de Cristiano Ronaldo, José Andrade, a matriarca da família Aveiro "está a recuperar bem".

"Ela encontra-se bem", afirmou em conversa com um jornalista da GTRES. José disse ainda que neste momento "está toda a gente a apoiar" Dolores.

"Foi um grande susto?", questiona o jornalista, e Andrade mostra-se emotivo com toda a situação e opta por não dar mais declarações.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo também já viajou para a ilha da madeira para visitar a mãe. CR7 esteve por pouco tempo na sua terra natal ao lado da companheira, Georgina Rodríguez, e do filho mais velho, Cristianinho. Entretanto, regressaram a Itália e o craque português já treinou pela Juventus na manhã desta quarta-feira.

