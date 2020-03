Dolores Aveiro terá sofrido um AVC, conforme avançou a rádio 88.8 JM/FM num primeiro momento, informação que foi posteriormente replicada e confirmada pelo Jornal da Madeira e pelo Diário de Notícias da Madeira.

A mãe de Cristiano Ronaldo ter-se-á sentido mal durante esta madrugada, tendo sofrido um AVC isquémico - obstrução da artéria, impedindo a passagem de oxigénio para duas células cerebrais -, e encontra-se internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

O seu estado de saúde inspira cuidados, embora esteja consciente e estável.

As próximas horas serão decisivas no sentido de avaliar as eventuais consequências do episódio sofrido, sendo que, segundo avança a imprensa madeirense, Dolores Aveiro deverá ser submetida a novos exames dentro de 12 horas.

O Notícias ao Minuto está a tentar confirmar esta informação junto do hospital, não tendo sido possível até ao momento.

Entretanto, a família de Cristiano Ronaldo terá solicitado junto do SESARAM (Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira) que a privacidade sobre o estado de saúde de Dolores Aveiro seja salvaguardada.