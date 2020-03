Foi em declarações ao Gtres que Katia Aveiro deu esta quinta-feira novos pormenores sobre o estado de saúde da mãe.

"Ela tem uma força incrível", começou por destacar a irmã de Cristiano Ronaldo, que pelo seu discurso deu a entender que a matriarca do clã Aveiro não terá ficado com sequelas do Acidente Vascular Cerebral (AVC) que sofreu na madrugada de terça-feira.

"Está completamente lúcida, fala bem", afiança. A cabeça está bem e o corpo também, afirma, apesar de Dolores não conseguir ainda levantar-se.

"O prognóstico é positivo e a recuperação está a correr bem", acrescenta ainda, agradecendo, uma vez mais, à equipa médica que está a tratar dona Dolores no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Katia revelou ainda que foi o irmão, Cristiano Ronaldo, quem lhe ligou a dar a notícia. Por estar no Brasil, onde vive atualmente, a empresária apenas foi avisada depois a mãe ter sido operada.

