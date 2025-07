Dolores Aveiro marcou presença no Estádio do Algarve na noite de segunda-feira para assistir ao jogo amigável do Sporting frente ao Sunderland. Depois da partida, a mãe de Cristiano Ronaldo fez uma "visita" aos jogadores leoninos, distribuiu abraços e beijinhos e recolheu autógrafos.

Dolores Aveiro encontra-se a desfrutar das suas tradicionais férias em família no Algarve. A mãe de Cristiano Ronaldo está na casa do clã Aveiro a Sul, na companhia de amigas, das duas filhas, Elma e Katia Aveiro, e dos netos. Adepta ferrenha do Sporting Clube de Portugal, seu clube do coração por ter sido a academia de formação de Cristiano Ronaldo, seu filho, dona Dolores não desperdiçou a hipótese de ir ver um jogo dos leões no Estádio do Algarve. O Sporting entrou em campo na noite de segunda-feira, 21 de julho, no Estádio do Algarve para, numa partida amigável, defrontar o Sunderland. A mãe de CR7 esteve nas bancadas, ao lado da filha Elma, para vibrar com a vitória do seu clube, já que o Sporting acabou mesmo por vencer a partida [1-0] e assim encerrou o estágio de pré-época com uma vitória.

A "visita" de Dolores Aveiro aos jogadores do Sporting

Terminado o jogo em que o Sporting venceu o clube de futebol inglês e dada a euforia da vitória, Dolores Aveiro decidiu fazer uma visita aos jogadores à saída das imediações.

Acompanhada de uma amiga, a mãe de Cristiano Ronaldo distribuiu abraços, beijinhos e recolheu autógrafos. Além de se ter encontrado com alguns jogadores do plantel do Sporting, a matriarca do clã Aveiro esteve ainda com Paulo Gama, o popular roupeiro do Sporting, e o treinador Rui Manuel Borges.

O clube partilhou através das redes sociais as imagens que marcaram este momento e descreveu-o como "uma visita especial".

Eis abaixo o vídeo partilhado pelo Sporting Clube de Portugal:

Veja ainda na galeria as imagens de Dolores Aveiro nas bancadas do Estádio do Algarve e ainda as fotografias do encontro com a equipa técnica do Sporting.

Cristianinho também esteve com a avó no Algarve

As férias do clã Aveiro no Algarve já são como um tradição para a família e todos os anos Cristianinho, o filho mais velho de Cristiano Ronaldo, viaja para Portugal e passa uns dias com a avó, as tias e os primos.

Este ano não foi exceção e Cristianinho, de 15 anos, já esteve pelo Algarve. Ao mostrar as primeiras fotografias das férias, dias depois de ter chegado do Brasil, Katia Aveiro surgiu ao lado do sobrinho e assim deu provas de que o filho de CR7 não faltou à tradição da família.