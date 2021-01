Foi logo ao início do ano que a cultura portuguesa ficou mais pobre com a partida de Carlos do Carmo. O fadista morreu no dia 1 de janeiro, aos 81 anos, depois de sofreu um aneurisma na aorta.

Logo após a notícia, as redes sociais 'encheram-se' de homenagens, entre elas destacam-se os tributos das várias figuras públicas.

As cerimónias realizam-se esta segunda-feira, 4 de janeiro, em Lisboa, que foi também Dia de Luto Nacional.

Como foi noticiado no dia do último adeus a Carlos do Carmo, dezenas de pessoas aguardaram na Basílica da Estela, em Lisboa, para se despedirem do artista, entre elas Diogo Clemente, que partilhou depois um relato arrepiante.

Uma partida emotiva que destacamos esta semana na rubrica Foto da Semana, onde recordamos o fadista, cuja a voz será eterna.

[Carlos do Carmo]© Global Imagens

