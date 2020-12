Este é um Natal que ficará para sempre marcado na memória de Tony Carreira e da família, mas pelos motivos mais tristes. No dia 5 de dezembro, a sua filha mais nova, Sara Carreira, morreu com apenas 21 anos de idade na sequência de um trágico acidente de carro na A1, perto de Santarém.

Esta semana, o cantor quebrou o silêncio sobre esta dura perda, através de uma publicação nas redes sociais.

"É com o coração partido que venho desta forma agradecer a todas as pessoas que amaram a minha filha durante o pouco tempo que viveu entre nós", afirmou.

"Quem teve o privilégio de a conhecer e privar com ela sabe o quanto era fácil amá-la. Era uma menina-mulher com um coração gigante, de uma bondade inexplicável e sempre pronta a ajudar quem cruzasse o seu caminho. Agradeço cada mensagem de apoio e carinho que recebi e todas as homenagens prestadas à minha princesa", nota.

"Não há palavras que possam expressar a saudade e a dor que sinto… Saudade e dor que viverão comigo até ao meu último suspiro! Foram tantas as vezes que eu disse à Sara: Se um dia te acontecer alguma coisa eu morro! E morri…", completa.

A acompanhar esta declaração veio um bonito retrato entre pai e filha que escolhemos como a 'Foto da Semana'.

Poderá vê-la na galeria.

