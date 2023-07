Depois de terem anunciado a separação, Nuno Homem de Sá e Frederica Lima causaram dúvidas entre os fãs. Um dia após o anúncio, o ator publicou uma fotografia nas stories da sua conta no Instagram na qual aparecia na praia ao lado da empresária. Quereria isto dizer que estavam juntos novamente?

Parece que não, tal como Frederica referia através de uma publicação na qual partilhou a mesma fotografia. "No dia 3 de julho fiz um comunicado verdadeiro, profundo, sentido e em que expresso o que sinto pelo Homem que amo, e que amei desde o primeiro dia. Nesse mesmo comunicado assumo de forma perfeitamente consciente o final do namoro. Em algum momento desmenti o que escrevi? Não", afirmou a antiga participante do 'Big Brother'.

E esta não foi a única polémica a envolver o fim da relação do ator e da empresária. No início da semana, Helena Isabel Patrício comentou no 'TVI Extra' que tinha sabido através de uma vizinha do ex-casal que Frederica tinha sido vista a retirar todos os pertences da casa onde viviam. Mais tarde, o ex-casal publicou um vídeo onde Nuno Homem de Sá fez uma paródia com as declarações da comentadora e vestiu-se de idosa, aparecendo a espiar a casa de Frederica.

Entretanto, Frederica Lima prontamente desmentiu a ex-concorrente do 'BB'. "Terminou-se uma relação de namorados, ficámos amigos apenas. Não estou à procura de casa".

Helena Isabel Patrício voltou a falar sobre o caso no 'TVI Extra', desta vez para dizer que o ator e a empresária são "dois palermas", censurando a forma como têm lidado com a situação desde que anunciaram a separação.

O tema deu (muito) que falar nos últimos dias e por isso destacamos como foto da semana aquela com que o ex-casal 'confundiu' os fãs, surgindo sorridentes lado a lado após o anúncio da separação.



