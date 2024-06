Nádia Lopes e Frederica Lima têm o comum o facto de terem sido namoradas de Nuno Homem de Sá e de as relações de ambas com o ator não terem acabado de forma pacífica. Mas parece que já não é só isso que as une.

As duas tornaram-se amigas e passaram recentemente um dia juntas, tendo Nádia partilhado um conjunto de fotografias no Instagram, dedicando palavras carinhosas a Frederica.

"O mundo não dá voltas, ele capota. Ao contrário do que muitos pensam nunca escolhi ninguém por fama, até porque sempre a tive mesmo não querendo nas zonas em que estou, só estou mais 'pública' digamos, passei pelo que passei para chegar até ti, que és uma pessoa incrível, uma mulher despachada, trabalhadora, com sonhos e objetivos e após tanto sofrimento e vítima também de boatos e mentiras, continuas com esse sorriso lindo no rosto", começou por escrever Nádia.

"Às vezes as pessoas não são o nosso destino, mas são a ponte para as pessoas que ficarão na nossa vida e espero que tu fiques porque em meio ano foste a pessoa que eu mais gostei de conhecer, de falar, de brincar… és um grande exemplo de força e luta mesmo com críticas erradas feitas à tua pessoa. Não gosto dela pelo que temos em comum, gosto mesmo muito dela pelo ser humano e mulher que é! Obrigada pela tua amizade", continuou.

"Obrigada também ao pessoal de Lamego que nos protegeu e ao restaurante que nos recebeu, foram super simpáticos, pessoas boas e humildes! Ambientes que alegram, comidinha da boa e muito boa companhia! Por muitos mais dias assim, de preferência com ela a meu lado, com a sua amizade sempre", concluiu.

Frederica deixou um comentário na publicação elogiando a amiga. "Também gostei de te conhecer! Muita força para ti e cá estaremos, seja numa exposição canina ou outro qualquer evento, para chorar, rir, conversar e viver a vida, pois só vivemos uma vez e há que aproveitar ao máximo enquanto cá estamos, com alegria, com amor, com paz e tranquilidade. Grande beijinho para vocês, tudo de bom!"

