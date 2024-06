O ator comentou a polémica que envolveu Sónia Tavares e Bárbara Guimarães, que foram expulsas da área VIP do Rock in Rio no passado domingo, quando se encontravam no local em trabalho.

Heitor Lourenço usou a sua conta no Instagram para defender publicamente Sónia Tavares e Bárbara Guimarães, que foram expulsas da área VIP do Rock in Rio, onde se encontravam a trabalhar, após terem comido num local onde isso não era permitido. "Vale o que vale. É a minha opinião. Mas qualquer ato de violência, qualquer forma de desrespeito gratuito me faz tremer. Sobretudo quando se trata de duas pessoas que muito admiro. E mesmo que fossem outras pessoas que não conhecesse de parte nenhuma. Não se consegue compreender e é inacreditável", começou por escrever, salientando depois que não pretendia ir ao evento enquanto a organização não esclarecesse a situação. "E mais informo que os meus bilhetes para ingressar no RIR se encontram suspensos. Não pretendo 'ingressar' até haver um esclarecimento da parte da organização. Se é que tem esclarecimento possível. Lamentável", concluiu. De salientar que, entretanto, tanto organização do Rock in Rio como a própria Roberta Medina já reagiram, mas o ator ainda não se voltou a pronunciar sobre o tema.