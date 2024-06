Sónia Tavares voltou a comentar a polémica em que se viu envolvida, após ter sido expulsa da área VIP do Rock in Rio por ter desrespeitado uma regra que a proibia de comer no recinto.

Sem ter conhecimento dessa proibição, diz ter comido "salada russa" e bebido "uma imperial", quando um segurança lhe disse que isso não era permitido, ordem que Sónia diz ter acatado.

Após esse momento, a cantora diz ter sido "levada por um braço" por "uma senhora e três seguranças", que a expulsaram do recinto quando já se encontrava a ser maquilhada para entrar em direto na SIC. Mais tarde, Bárbara Guimarães diz ter passado por uma situação semelhante.

Entretanto, Roberta Medina, responsável pelo Rock in Rio Lisboa, usou as stories do Instagram para pedir desculpas a Sónia Tavares, e a cantora voltou a falar sobre o assunto, destacando que tem "uma carreira exemplar de dedicação e profissionalismo" e que "em altura nenhuma da [sua] vida" comprometeu "quem quer que fosse".

Leia abaixo o comunicado da artista na íntegra.

"Desta vez, sem as palhaçadas com que normalmente vos pinto as situações, porque efetivamente o assunto é sério, queria esclarecer junto da vox populi e sobretudo, de quem me contrata, ou me convida profissionalmente para o que quer que seja, que jamais eu transgredia qualquer que fosse a ordem, com receio de prejudicar o meu trabalho ou o de qualquer outra pessoa. Tenho uma carreira exemplar de dedicação e profissionalismo e em altura nenhuma da minha vida, comprometi quem quer que fosse.

Fui convidada na qualidade de artista, que sou, que já pisou aquele palco, para dar o meu parecer sobre música e conversar um pouco, e aceitei, pelo carinho que tenho à SIC e ao festival que tão boas memórias me trazia. Não fui avisada nem esclarecida previamente, nem tão pouco quando me colocaram a pulseira de acesso à área vip, de onde estava a ser feita a emissão, que o meu local de refeição não era aquele. Quando finalmente fui avisada, pedi imediatamente desculpa e regressei à minha zona de trabalho. Não obstante do meu pedido de desculpa, cinco minutos depois, fui agressivamente arrancada da cadeira, onde me preparava para entrar no ar, sem qualquer hipótese de esclarecimento. O resto já vos contei ontem.

Falei com a diretora do festival, disse-lhe que não achava justo que por falta de comunicação, o meu profissionalismo e sobretudo a minha dignidade fossem postas em causa, que compreendeu a minha indignação e desta forma, agradeço-lhe e aceito as suas palavras.

Sei que este post não será apetecível para ser republicado pela imprensa, é sério, por isso não conta e as pessoas não mordem o isco, e eu não tenho prazer nenhum em perpetuar este assunto, mas para mim, é importante justificar-me, a todos os que me quiserem ler, por uma questão de honra. Já não vou para nova, portanto, sapos não, só croquetes."

