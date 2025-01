Iva Lamarão foi convidada a marcar presença no 'Casa Feliz', da SIC, para falar sobre a sua experiência de viajante.

Desafiada a revelar uma experiência marcante que tenha vivido durante as suas muitas viagens, a apresentadora confessou que já chegou a ser expulsa de um avião.

"Desta última vez que viajei, tive uma chatice com a mala. Tinha pagado a mala, mas eles achavam que não. Expulsaram-me do voo", contou, deixando Diana Chaves e João Baião, apresentadores do programa, de 'boca aberta'.

"Foi porque reclamei, disse que já tinha pagado. Reclamei com a senhora e ela expulsou-me do voo... Fiquei lá e tive de apanhar outro voo", contou ainda.

"Acontece, aprendi. Tenho de ficar calada e reclamar depois. Sou muito pacífica, mas tenho de dizer o que acho", justificou, perante o espanto de quem não a imaginava a ser expulsa de um avião por ter feito uma reclamação.

