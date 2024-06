Sónia Tavares foi expulsa da área VIP do Rock in Rio depois de ter comido dentro daquele recinto, algo que não era permitido. A 'Pipoca Mais Doce', como é conhecida, contou em vídeo que fez o mesmo que a cantora, sem saber também que estava a desrespeitar as regras.

Ana Garcia Martins usou a sua conta no Instagram para falar da mais recente polémica, que envolveu Sónia Tavares, vocalista dos The Gift, que foi expulsa da área VIP do Rock in Rio Lisboa este domingo, dia 16 de junho.

A cantora relatou o caricato incidente no Instagram e já recebeu algumas mensagens de apoio, entre as quais a de Ana Garcia Martins, que gravou um vídeo onde contou que esteve no mesmo espaço que a artista e que comeu algumas "gomas".

"Só pode ser porque [a Sónia] estava a traficar órgãos na tenda VIP, não pode ser porque ousou - estando a trabalhar há não sei quantas horas - comer um bocadinho de salada russa e uma imperial", afirmou 'Pipoca', como é conhecida, no tom humorístico que lhe é característico, contando como ela própria, também sem saber, quebrou as regras.

"A sorte que eu tive. Podia estar a fazer este direto de Tires e não estar a falar em liberdade", acrescentou ainda.

Veja a reação da influenciadora digital no vídeo abaixo.

