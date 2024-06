Sónia Tavares esteve no Parque Tejo, na área VIP do Rock in Rio Lisboa este domingo, dia 16 de junho, ao serviço da SIC, tendo entrado em direto algumas vezes.

Durante o tempo em que esteve naquele recinto, a cantora conta que comeu "salada russa" e bebeu "uma imperial", tendo depois sido avisada pelos seguranças de que não poderia consumir as bebidas e comidas ali presentes, uma vez que se encontrava no local em trabalho.

"A menina não pode beber aqui", ter-lhe-á dito um segurança, uma decisão que a artista diz ter acatado.

Sónia revela depois que estava a ser maquilhada para entrar novamente em direto quando alguém lhe pediu que a acompanhasse. "Uma senhora e três seguranças levaram-me por um braço", algo que deixou a cantora confusa, sem perceber o motivo pelo qual estava a ser levada.

Em seguida percebeu que o motivo pelo qual foi retirada do recinto: Ter comido e bebido, algo que não poderia ter feito, mas que, segundo refere a própria, ninguém a tinha avisado inicialmente.

"Você sabia, regras são regras, ordens são ordens, está fora do festival, não pode voltar a trabalhar aqui", contou a artista, tendo sido mesmo expulsa do recinto.

“Agarraram-me e levaram-me. Expulsaram-me como se eu tivesse roubado alguém", continuou. "Tem piada, uma pessoa acorda e vai trabalhar, é expulsa do recinto praticamente a pontapé porque tinha comido um croquetezinho e uma imperial", continuou, reforçando que apenas soube dessa regra quando o segurança a comunicou e que acatou a proibição assim que teve conhecimento da mesma.

"Já vivi muita coisa, mas nunca me tinham tratado tão mal em sítio nenhum. Nunca fui tão mal tratada na minha vida”, afirmou ainda a artista.

Veja as declarações de Sónia Tavares na íntegra no vídeo abaixo.

