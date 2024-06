Após a cantora Sónia Tavares ter revelado, nas redes sociais, ter sido "levada por um braço" por "uma senhora e três seguranças" por ter comido e bebido na zona VIP do festival, Rock in Rio, a apresentadora Bárbara Guimarães revelou que passou pelo mesmo.

"Fomos trabalhar, comentar e fazer televisão com toda a entrega do mundo. E sim, comemos um bocadinho de salada russa e um croquete cada uma. Agarraram-nos no braço? Sim. Cortaram-nos a pulseira que dizia “serviço VIP”. Sim. Fomos expulsas da tenda VIP? Sim. Nós fizemos alguma de coisa de mal? Digam vocês", pode ler-se numa publicação feita por Bárbara Guimarães ao final da tarde desta segunda-feira.

Entretanto, e após o caso virar polémica nas redes sociais, a organização do RIR já reagiu.

"O Rock in Rio Lisboa lamenta a situação ocorrida na noite de 16 de junho na Área Vip do festival, envolvendo as comentadoras da emissão da SIC Caras Sónia Tavares e Bárbara Guimarães, que levou à retirada de ambas daquele espaço", pode ler-se num comunicado.

Na mesma nota, e em reação às acusações da cantora Sónia Tavares - que diz ter sido expulsa da zona VIP do festival onde estava a trabalhar - a organização do evento diz lamentar "o excesso de rigor e falta de sensibilidade da equipa no momento da abordagem a Sónia Tavares e Bárbara Guimarães".

Contudo, "a equipa de segurança do evento garante que não houve qualquer agressão às apresentadoras durante o ocorrido".

No mesmo comunicado, a que o Notícias ao Minuto teve acesso, o RiR alega que "tendo em conta a dimensão do evento e para manter a boa ordem das suas operações, é regra padrão do festival, que todos os profissionais credenciados e em serviço (cerca de 750 por dia) sigam procedimentos próprios, nomeadamente no que respeita a catering, acessos, entre outros".

"No caso específico da Área VIP, localizada no interior do recinto, por se tratar de um espaço limitado, a regra partilhada e acordada com todos os parceiros do festival é que os profissionais que ali se encontrem em serviço não terão acesso às mesmas comodidades que o público portador de bilhete pago e convidados deste espaço. Fica desde o início salvaguardado, que cada parceiro tem espaços próprios para gerir as suas equipas", pode ler-se por fim.

[Notícia atualizada às 19h19]

