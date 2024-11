Rita Blanco foi convidada de Bárbara Guimarães no seu programa 'Irresistível'. A atriz teve que responder a uma pergunta: se preferia comer cozido à portuguesa (a atriz é vegan) ou se preferia ficar fechada num elevador com Cristina Ferreira, Alexandra Lencastre e Maria Vieira.

Rita respondeu que ficaria no elevador e referiu até que confrontaria a antiga colega, afirmando: "Então? O que se passa? O que é que te deu agora para estares com esse feitiozinho? Agora com a idade é que te veio o feitio?", referiu.

Estas afirmações não passaram despercebidas precisamente a Maria Vieira, que recorreu ao Instagram para 'atacar' a colega, e nem Bárbara Guimarães escapou.

"A Rita Blanco foi a um programa qualquer da SICLIXO onde foi entrevistada por aquela boneca insuflável que dá pelo nome de Bárbara Guimarães. Eu sou a mesma que tu conheceste durante os muitos anos em que trabalhámos juntas, minha querida, a única diferença é que entretanto eu me assumi como uma mulher e uma atriz conservadora e de Direita e tu e todos os atores e jornalistas de Esquerda que antes achavam que eu era muito boazinha, acham agora que eu sou muito, mas muito mazinha", referiu Maria.

A atriz continuou com as palavras acesas e afirmou: "Eu não te critico, nem nunca te critiquei por seres de Esquerda ou por seres vegetariana, por isso mete lá a tua viola no saco e deixa de me apontar o dedo por eu, de forma absolutamente legítima e com muito orgulho, ser conservadora, ser de Direita e ser Deputada Municipal do CHEGA", terminou.

Leia Também: Bárbara Guimarães sobre 'Hell's Kitchen'. "Nunca mais era expulsa"