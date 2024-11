Zulmira Garrido comentou, no programa 'Passadeira Vermelha', as palavras de Maria Vieira sobre Bárbara Guimarães e Rita Blanco, e afirmou que a atriz era “uma mulher intragável”.

Estas declarações chegaram a Maria, que recorreu às redes sociais para se dirigir a Zulmira.

"Soube, através de várias mensagens privadas que [...] uma tal de Zulmira que terá sido mulher de um treinador de futebol que entretanto a abandonou, terá dito sobre mim que, e passo a citá-la: 'A Maria Vieira é uma mulher intragável que alegadamente é manipulada por alguém! [...] Quando essa mulher absolutamente deprimente, uma criatura sem profissão, sem educação, sem classe e sem estatuto, vem insinuar publicamente que eu sou manipulada por alguém, isso já constitui uma afronta que, a ser repetida por ela ou seja por quem for, terá que ser provada no lugar adequado para que daí sejam retiradas as devidas responsabilidades sobre essa falsa acusação", referiu a atriz.

Maria Vieira terminou a publicação pedindo "respeito" e "dignidade".

