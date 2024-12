Maria Vieira é conhecida por dizer o que pensa sem qualquer problema e esta sexta-feira, 13 de dezembro, a antiga atriz e atual política mostrou a sua revolta com uma publicação que encontrou nas redes sociais... sobre Manuel Luís Goucha.

Maria Vieira começou por partilhar a imagem, na qual se pode ler: "Envolveu-se com mulher casada: 'Apaixonámo-nos'", surgindo depois uma fotografia do apresentador da TVI ao lado do marido, Rui Oliveira.

A publicação remete a 9 de dezembro.

"Acabo de ver esta piada de mau gosto nas redes sociais! Estes 'alegres' que vegetam na porcaria da televisão são de alugar cadeiras!", começou por escrever na legenda.

"Estes dois em particular, que passam o tempo a falar da sua vida íntima e privada e a promover a homossexualidade, são mesmo de alugar sofás de trapos coloridos!"

Sem pudor, acrescentou ainda: "Agora o 'alegre' da esquerda, que é 'casado' com o 'alegre' da direita (como é que é possível um homem ser 'marido' de outro homem?) veio informar os idiotas que perdem o seu tempo a vê-lo na televisão, que afinal também se sabe amanhar com carnes mais depiladas".

"Enfim, a mim, o que mais me espanta é saber que ainda tem imbecis e acéfalos que passam cartão a estas figuras carnavalescas", concluiu, 'pedindo' ainda aos seguidores para "desligarem a televisão".

Leia Também: Maria Vieira ‘ataca’ Zulmira. “Mulher deprimente, criatura sem profissão"

Leia Também: "Boneca insuflável". Maria Vieira 'ataca' Bárbara Guimarães e Rita Blanco