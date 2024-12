Maria Vieira fez uma publicação nas suas redes sociais onde o alvo era o apresentador da TVI. Ao partilhar Manuel Luís Goucha a comer um pai natal de chocolate, a atriz escreveu na legenda da foto: "Ora aqui está uma bonita imagem de Natal. Ou então, não".

O marido de Rui Oliveira decidiu responder à 'provocação', e afirmou: "Peço desculpa Maria, não sabia que comer um Pai Natal de chocolate começando pela cabeça era um crime ao espírito do Natal. Já agora esta foto tem anos, é do tempo do 'Você na TV' quando ias ao programa para falar dos teus espetáculos e livros."

"Voltando ao Pai Natal de chocolate calculo que já tu o comas, pedacinho a pedacinho, tanta a peçonha que te enche a boca. Bom Natal!"

A atriz não se ficou e, também ela, respondeu.

"Não peças desculpa pelos teus atos nem pelas vergonhas que passas. A foto ser antiga não invalida o mau gosto e a falta de respeito que tu demonstras pelo Natal e pelos cristãos que o celebram. É obvio que esse teu gesto infeliz e repugnante tem uma conotação sexual [...] De resto, quando eu ia aos teus programas promover uma série televisiva, uma peça de teatro, um filme ou um dos meus livros tu ainda não massacravas as pessoas, promovendo exaustivamente a homossexualidade e a transexualidade [...]

Leia Também: Maria Vieira elogia escolha da revista Time para 'Personalidade do Ano'

Leia Também: Maria Vieira: "Como é possível um homem ser casado com outro homem?"