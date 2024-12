A revista Time definiu, na quinta-feira, 12 de dezembro, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, como personalidade do ano de 2024. É a segunda vez que o republicano é eleito para o prémio.

Maria Vieira, assumidamente de Direita e fã do presidente, não temeu em deixar umas palavras no seu Instagram sobre este assunto.

A própria partilhou a capa da revista, na qual surge o rosto de Trump, e começou por escrever na legenda: "Pela segunda vez, a revista Time viu-se obrigada a nomear o homem mais importante do mundo como Personalidade do Ano! Depois de terem passado toda a campanha presidencial a mentir, a deturpar, a ostracizar e a hostilizar o homem, agora dão o braço a torcer, engolem as aldrabices em seco e dão-lhe a capa que ele merece".

"Mas que grande elefante que os 'jornaleiros' de Esquerda, os artistas fofinhos e os 'alegres' pervertidos do mundo inteiro tiveram que engolir! E com a vitória esmagadora de Donald Trump, em que ele conquistou a Presidência, o Senado e o Congresso, para além de ter uma maioria de juízes republicanos e muitos 'direitistas' no Supremo Tribunal Federal, a partir do próximo dia 20 de janeiro, o mundo vai dar uma volta de 180º à Direita séria", prosseguiu.

Em jeito de conclusão, Maria Vieira rematou: "God bless Donald Trump" (Deus abençoe Donald Trump, em português).

Leia Também: Maria Vieira: "Como é possível um homem ser casado com outro homem?"