Maria Vieira está de volta ao Facebook depois de meses de suspensão. A novidade foi anunciada pela própria através da sua conta oficial de Instagram.

"Venho por este meio informar que estou de volta ao Facebook (com esta mesma foto e com o meu nome) depois da minha página anterior, com quase 60 mil seguidores, ter sido suspensa há uns meses", disse.

Acutilante, como tem sido seu apanágio, Maria Vieira lamentou as "dezenas de denúncias" que são feitas todos os dias às suas redes sociais.

"Sou mulher, sou política, sou atriz, sou heterossexual, sou conservadora, e sou de Direita", atirou, apelando aos fãs que a sigam na rede social Facebook.

