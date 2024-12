A troca de 'farpas' entre Maria Vieira e Manuel Luís Goucha foi um dos assuntos que deu que falar esta semana na imprensa cor-de-rosa. A atriz acusou o apresentador de desrespeitar o Natal devido a uma fotografia na qual este surge a comer um Pai Natal de chocolate... pela cabeça.

O assunto foi comentado no programa 'V+Fama', com Guilherme Castelo Branco, um dos comentadores, a introduzir: "Obviamente que a Maria tem todo o direito de defender os seus valores, de marcar as suas posições, sejam políticas, sejam pessoais, mas acho que em tudo o que fazemos na vida temos de o fazer com inteligência, elegância e educação".

"Acho que quando as pessoas começam a falar desta forma, diz mais sobre elas do que as pessoas de quem estão a falar. A mim parece-me que a Maria não deve estar a 100% e está a perder a razão pela forma como dá as suas opiniões", concluiu.

Por seu turno, Adriano Silva Martins, apresentador do formato, atirou: "A Maria não emite opiniões, a Maria Vieira ofende pessoas. Como homossexual que sou, não me sinto ofendido pelas palavras, sinto-me ofendido enquanto ser humano, porque ela é completamente destravada [a nível] cerebral".

Entretanto, António Leal e Silva, outro dos comentadores, afirmou que a 'Parrachita' deveria "moderar a forma como diz as coisas".

"Se há pessoa que não promove a homossexualidade neste país é o Manuel Luís Goucha. É um homem discreto, é perseguido pelos LGBT porque não faz aquelas grandes convenções, nem é ativista", argumentou, notando que a artista foi "mal educada e injusta".

Leia Também: Ao ataque! Goucha e Maria Vieira trocam farpas. "Infeliz e repugnante"