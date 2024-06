Nuno Homem de Sá fez um "esclarecimento" na sua página de Instagram relativamente às acusações que lhe têm sido feitas nos últimos tempos pelas ex-namoradas.

O ator, de 62 anos, garante que não existe "qualquer queixa contra ele sem ser a falsa queixa de violência doméstica" feita anteriormente por Frederica Lima.

O artista garante que a única queixa foi feita numa alegada "birra de ciúmes" de Frederica, depois deste lhe ter tido que queria terminar o relacionamento de ambos.

"Continuo sem entender por que razão se voltou a envolver comigo de setembro a dezembro do mesmo ano. Mea culpa? Talvez pelo 'crime' de confiar de novo em alguém que não merecia", desabafa.

"Não recebi até hoje (já lá vai quase uma ano) qualquer ordem de afastamento, proibição de usar nome ou imagem, providência cautelar, ou outra qualquer medida deste género", garante.

Falando sobre o caso de Nádia Lopes, outra ex-namorada, Homem de Sá sublinhou: "Quanto ao assédio, bullying, perseguição e difamação continuados nas redes nos últimos três meses mostra bem quem são os abusadores. Basta comparar conteúdos. A essas pessoas só tenho a dizer: vão pagar na justiça. E vão pagar bem caro".

Nuno refere que deixou de contactar com Frederica no dia 5 de dezembro de 2023 e com Nádia Lopes a 21 de março de 2024.

"Estou de consciência tranquila a aguardar a resolução. O trabalho está ótimo, a família também e eu tranquilíssimo. Só achei que devia fazer este esclarecimento por respeito aos que gostam de mim e ao público em geral que está claramente indignado", completa.

O lado de Frederica Lima

Num comunicado enviado às redações esta sexta-feira, 21 de junho, Frederica Lima apresentou o seu posicionamento no que diz respeito à queixa que fez contra o ator.

"Fez mais de um ano que terminei o relacionamento com o indivíduo Nuno Homem de Sá. Mais de um ano após as várias agressões que sofri. Mais de um ano que fiz a primeira queixa contra ele. Seguiram-se dezenas de aditamentos, tendo o último ocorrido esta semana, por ameaças várias e perseguição que o indivíduo me faz. Foi através dele que tomaram conhecimento da queixa, das agressões, da história que conta de 'uma mesinha' partida, em várias entrevistas que deu, tendo eu permanecido sempre em silêncio e não tendo prestado, ainda, quaisquer declarações", nota.

Frederica garante que foi "dada como vítima de de elevado risco" e que, por isso, Nuno Homem de Sá poderá ver a qualquer momento "medidas de coação serem agravadas pela Justiça".

