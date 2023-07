Nuno Homem de Sá e Frederica Lima têm estado no centro da polémica desde que começaram a surgir rumores de que estariam separados.

A antiga concorrente do 'Big Brother' partilhou no início da semana um comunicado através do qual assumia o fim da relação. Contudo, dias depois mostrou-se ao lado do ator e levantou suspeitas de que a rutura poderia não passar de uma 'brincadeira'.

Ora, depois de muito se ter especulado, o ex-casal veio agora novamente a público explicar o que realmente está a acontecer.

"No dia 3 de julho fiz um comunicado verdadeiro, profundo, sentido e em que expresso o que sinto pelo Homem que amo, e que amei desde o primeiro dia. Nesse mesmo comunicado assumo de forma perfeitamente consciente o final do namoro. Em algum momento desmenti o que escrevi? Não", começou por afirmar Frederica.

"Ainda assim, continuaram a massacrar, a esfregar as mãos e a salivar por mais sangue como verdadeiros abutres, a pedir uma reação polémica do Nuno para poderem continuar a narrativa idiota que estavam a tentar criar e a serem básicos na especulação (que é o oposto de bom jornalismo!) e assumiram que por nos termos separado, tínhamos de nos odiar ou cortar relações. Pois... Mas não. Somos bons amigos, vivemos muitas aventuras juntos, continuamos divertidíssimos e a passar ótimos momentos juntos e assim vamos continuar! Se vamos ser só amigos para o resto da vida? Não faço ideia! Só o futuro o dirá", disse, deixando claro que é verdade que a relação acabou mas que, ainda assim, os dois resolveram continuar presentes na vida um do outro.

Quanto ao vídeo em que surgem novamente juntos e que para alguns foi interpretado como uma brincadeira em que revelavam não ter terminado o namoro, Frederica explicou: "O vídeo que gravamos ontem foi a gozar com a dita vizinha (que não existe) e que me viu a sair de casa com sacos, e para quem não percebeu, o saquinho a dizer 'churrasqueira' e a batatinha 'victória', não estavam lá por acaso, já antevia um tau tau em alguém".

"Espero que tenha sido um abre olhos para o público perceber de uma vez como funciona a comunicação social na sua maioria, sabem zero sobre a vida das pessoas. Primeiro ofendem-nos publicamente e só depois é que nos ligam, "muito solidários" para nos podermos 'defender' da porcaria que andaram a dizer. Vergonha! Deixem-nos em paz que daqui não levam nada" completou.