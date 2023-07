"Chegou o fim de um ciclo, nesta aprendizagem que é a vida", foi desta forma que Frederica Lima começou por anunciar o fim do seu relacionamento amoroso com Nuno Homem de Sá.

Através da sua página de Instagram, a figura pública fez um comunicado relativamente ao assunto.

"Seguimos caminhos diferentes, confiantes no futuro e em tudo o que ainda temos para experienciar nesta vida.

No que a mim diz respeito, quero estar focada em mim, no meu trabalho, ter mais tempo para estudar e estar com os meus amigos, para competir, para aprender, para crescer como mulher, para me desenvolver pessoal e profissionalmente.

Tenho um longo caminho pela frente, tenho muitos sonhos por concretizar e quero partir para essa descoberta", nota.

"Amei muito o Nuno. Acreditei no nosso amor e expressei-o sempre sem medo nem vergonha. 'Amar só não chega' e não tivemos a sabedoria de conseguir conciliar e ultrapassar as pedras que foram aparecendo no nosso caminho", lamenta.

"Desejo-te Nuno, que sejas muito feliz e que realizes tu também os teus sonhos. De ti, quero recordar todos os momentos de carinho, de brincadeira, de gargalhadas, todas as vezes que cantámos juntos, que pregávamos partidas um ao outro. Vivemos coisas muito boas e é uma pena não termos conseguido manter tudo isso. Mas se assim foi é porque não era para ser... E há que aceitar, levantar a cabeça e seguir em frente", reflete ainda.

"A vida é curta de mais e há decisões difíceis de tomar, mas que têm de ser tomadas", diz por fim, após agradecer o apoio daqueles que têm estado ao seu lado.

