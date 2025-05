Vânia Sá completou no último domingo, 18 de maio, 32 anos de vida. A empresária e antiga participante de reality shows da TVI assinalou a data com uma reflexão através da qual afirmou estar no auge da vida.

"Hoje faço 32. E, sem exagero, posso dizer: estou no auge. Da vida, de mim, de tudo", enalteceu.

"Cheguei a um ponto em que tudo faz sentido - não porque tudo é fácil, mas porque tudo é verdadeiro. Tenho saúde, amor, estabilidade. Tenho conquistas que me orgulham, pessoas que me amam e a paz de saber que não me falta nada", continuou.

Vânia referiu estar a viver o equilíbrio perfeito entre o que tem e o que ainda quer ser. "É aqui, neste momento, que percebo: não se trata de esperar por um futuro ideal. O auge chegou. E é agora", terminou.