Os rumores que já há semanas corriam confirmaram-se esta semana. Pedro Teixeira, de 42 anos, e Sara Matos, de 33, puseram um fim ao seu relacionamento de nove anos. A separação foi confirmada por ambos os atores, que deixaram um comunicado nas respetivas contas de Instagram.

"Os últimos anos foram uma viagem de amor, companheirismo, cumplicidade e partilha. Uma viagem que teve o Manuel como resultado do nosso amor. A Sara e eu decidimos, neste momento, viver as nossas vidas em separado, sabendo que estaremos sempre juntos, no bem que queremos um ao outro mas, principalmente, na vida do nosso filho", lê-se no comunicado em questão.

O rompimento, como seria de esperar, deu azo a conversas nos diversos programas de comentário social. Cinha Jardim, por exemplo, revelou que já "ouvia umas coisinhas" antes da informação vir a público, enquanto que no programa 'Passadeira Vermelha', da SIC, considerou-se que este foi um projeto que "falhou para os dois".

Em comum, Pedro e Sara são pais do pequeno Manuel, de apenas um ano. O ator, por seu turno, é ainda pai de Maria, de 13 anos, fruto do anterior relacionamento com Cláudia Vieira.

Tendo isto em conta destacamos a imagem do comunicado da separação como a 'Foto da Semana'.



© Reprodução Instagram/ Pedro Teixeira e Sara Matos

