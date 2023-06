Os rumores confirmaram-se esta segunda-feira, 26 de junho, Sara Matos e Pedro Teixeira estão mesmo separados. Os dois tornaram pública a notícia através de um comunicado conjunto partilhado nas redes sociais.

"Os últimos anos foram uma viagem de amor, companheirismo, cumplicidade e partilha. Uma viagem que teve o Manuel como resultado do nosso amor", começou por realçar Pedro Teixeira, referindo ao filho de ambos, Manuel, de apenas um ano.

"A Sara e eu decidimos, neste momentos, viver as nossas vidas em separado, sabendo que estaremos sempre juntos, no bem que queremos um ao outro mas, principalmente, na vida do nosso filho", completou.

O ator e apresentador da TVI e a estrela das novelas da SIC estavam juntos há nove anos, desde que Teixeira terminou a relação com Cláudia Vieira. Desta antiga união, recorde-se, resulta a sua primeira filha, Maria, de 13 anos.

