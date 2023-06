Os rumores de uma alegada crise na relação de Pedro Teixeira e Sara Matos têm vindo a ganhar força e a mais recente entrevista da atriz serviu apenas para acentuá-las.

Sara esteve na apresentação da grelha de verão da SIC e por lá foi questionada por Hugo Mendes sobre como está a lidar com o crescimento do filho e se os compromissos profissionais lhe têm deixado tempo para "namorar".

Sem responder diretamente a esta última questão, a atriz disse: "Tudo se faz com equilíbrio e é bom ter uma estrutura familiar. Nesse caso, nós temos. Tenho aproveitado para fazer de tudo um pouco".

"Vamos tentando sempre dar o nosso melhor. A vida tem de ser um equilíbrio e, às vezes, há fases boas e outras menos boas", disse ainda Sara.

Na emissão do 'Passadeira Vermelha' desta sexta-feira, dia 23 de junho, estas respostas foram analisadas pelos comentadores do formato. Se Zulmira Ferreira as considera "evasivas", Nuno Azinheira prefere sublinhar que Sara "foge da pergunta".

Hugo Mendes fez notar que perguntou a Sara como seria este verão, com a artista a revelar-lhe que em breve fará "um retiro sozinha".

"Caso isto seja verdade, que haja uma crise, eu atribuo-a ao excesso de trabalho de ambos", acrescentou Zulmira, que considera que as respostas dadas por Sara são "elucidativas de que algo se passa".

Vale lembrar que o facto de Pedro Teixeira não se ter feito acompanhar de Sara Matos no casamento de Inês Mendes da Silva também contribuiu para o nascimento dos rumores da separação.

