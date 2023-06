A semana ficou marcada no mundo das artes e das celebridades nacionais por duas perdas inesperadas, a morte de Elísio Donas, teclista dos Ornatos Violeta, e Ricardo Seguro Pereira, decorador do programa 'Querido Mudei a Casa' e amigo próximo de vários famosos.

Elísio Donas era uma figura bastante conhecida para os fãs e admiradores dos Ornatos Violeta, banda que ajudou a fundar em 1991.

A notícia da sua partida foi divulgada com "tristeza imensa" a 29 de maio, dias depois de ter atuado com a banda na Queima das Fitas do Porto (a 7 de maio).

O músico, que esta semana homenageamos na rubrica Foto da Semana, tinha 48 anos e terá perdido a vida devido a uma doença súbita.



© Adelino Meireles / Global Imagens

Também a morte de Ricardo Seguro Pereira foi um choque para o mundo dos famosos. O designer de interiores, que fazia parte do programa 'Querido Mudei a Casa' e era amigo próximo de Bárbara Guimarães, João Montez e Nuno Eiró, morreu aos 37 anos. De acordo com algumas publicações nacionais, batalhava contra uma grave depressão.

