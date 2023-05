Depois da reação da equipa do programa 'Querido Mudei a Casa' e do apresentador do formato, João Montez, foi a vez de Nuno Eiró prestar uma última homenagem a Ricardo Seguro Pereira.

O apresentador de 'Esta Manha' era amigo próximo do decorador de 'Querido Mudei a Casa'.

"Nesta e em todas as vidas. Gosto de ti", declarou Nuno Eiró ao partilhar uma fotografia ao lado do amigo.

A notícia da morte de Ricardo Seguro Pereira, recorde-se, foi avançada por Bárbara Guimarães. O designer de interiores tinha apenas 37 anos.



© Reprodução Instagram/ Nuno Eiró

