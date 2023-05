A notícia da morte de Ricardo Seguro Pereira foi avançada por Bárbara Guimarães esta terça-feira, dia 30 de março, e já mereceu, entretanto, uma reação do programa 'Querido, Mudei a Casa', que chegou a contar com o trabalho do decorador.

"O Ricardo será para sempre recordado com o

seu sorriso e boa disposição. A equipa do 'Querido' deixa um beijinho a toda a família e amigos", pode ler-se na partilha feita pelo formato que agora pertence à TVI.



© Instagram/Querido Mudei a Casa

Vale lembrar que Bárbara Guimarães, que trabalhou com Ricardo Seguro Pereira no programa 'E Agora o Que é Que Eu Faço', da SIC Mulher, destacou que o amigo era "único", que estava "sempre a fervilhar de ideias", era "imparável", "doce" e "meigo".

Não é conhecida, até ao momento, a causa da morte.

