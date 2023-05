A morte de Ricardo Seguro Pereira continua a gerar reações. Foi Bárbara Guimarães que esta terça-feira, dia 30 de maio, avançou com a triste notícia do falecimento do designer de interiores aos 37 anos.

O também arquiteto era um dos decoradores do programa 'Querido, Mudei a Casa', da TVI, com a produção do formato a reagir à morte com recurso às redes sociais, como já lhe demos conta aqui.

Nas mesmas plataformas também João Montez destacou uma fotografia de Ricardo Seguro Pereira, evidenciando ainda a tristeza sentida.

"Ricardo. Não existem palavras possíveis. Ficarão para sempre as gargalhadas partilhadas. O meu coração está com a família e os amigos", pode ler-se.



© Instagram/João Montez

Leia Também: Morreu Ricardo Seguro Pereira, decorador de 'Querido, Mudei a Casa'

Leia Também: Programa 'Querido, Mudei a Casa' reage à morte de decorador