O músico atuou com os Ornatos Violeta na Queima das Fitas do Porto, no passado dia 6 deste mês.

Elisío Donas, conhecido teclista que faz parte da banda Ornatos Violeta, morreu aos 48 anos. A notícia está a ser avançada pela revista Blitz. Ainda não se conhecem as causas da morte e o grupo não reagiu, até ao momento, à triste notícia. Elisío Donas, membro fundador dos Ornatos Violeta, atuou no passado dia 6 de maio com a banda, na Queima das Fitas do Porto. [Notícia em atualização] Leia Também: Morreu a atriz Marlene Clark, ex-mulher de ator de 'Star Wars'











Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram