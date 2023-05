A música portuguesa está de luto com a morte de Elísio Donas, o teclista dos Ornatos Violeta que foi vítima de uma doença súbita aos 48 anos. A banda, que o músico ajudou a fundar em 1991, já reagiu à notícia nas redes sociais, destacando o que todos os membros sentem neste momento.

"Este é um dia de uma tristeza imensa. Vivemos intensamente um sonho lindo de amizade e brincadeira e construímos juntos um universo. O nosso pensamento está agora com a tua família. Obrigado querido Lau, estarás sempre vivo nos nossos corações", pode ler-se na partilha feita, que poderá ver abaixo.

Vale lembrar que o teclista atuou no passado dia 6 de maio com os Ornatos Violeta, na Queima das Fitas do Porto. Ao longo da sua carreira trabalhou ainda com GNR, Jimmy P, Per7ume, Susana Félix e Sérgio Godinho.

A morte de Elísio Donas foi inicialmente avançada pela Blitz e, depois, confirmada pelo agente da banda, Artur Figueiredo, à agência Lusa.

