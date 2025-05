"Demasiado cedo", foi com estas palavras que Pedro Abrunhosa começou a publicação que fez na sua página de Instagram e onde lamenta a morte do jornalista musical António Pires.

Junto de uma fotografia do antigo chefe de redação do BLITZ, o cantor disse: "Não é só o jornalismo musical que perde mas toda uma prole de músicos, intérpretes e autores que se engrandeceram com as suas crónicas, entrevistas e críticas."

"Em 1994 acompanhou-me pelo país na histórica digressão 'Viagens' e pude constatar a sua imensa formação cultural e humana. Muitas vezes divergimos de opinião mas nunca de reverência e afeto mútuo. E esse é o desígnio supremo pelo qual se pautam os amigos. Obrigado, António", recordou ainda.

