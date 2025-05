Luis Enrique pode estar a um passo de vencer a Liga dos Campeões com o PSG, uma vez que conseguiu o apuramento da equipa francesa na competição. Neste caminho já com vitórias, o treinador lembrou a falecida filha Xana, que continua presente na sua vida mesmo que não seja fisicamente.

"Tenho memórias incríveis porque a minha filha gostava muito de festas e tenho a certeza que, esteja onde estiver, continua a comemorar", começou por dizer à imprensa na antevisão ao jogo do PSG contra o Montpellier, que vai acontecer este sábado, dia 10 de maio.

"Recordo uma fotografia incrível que tenho com ela na final da Liga dos Campeões em Berlim, depois de ganhar as 'champions', tendo colocado uma bandeira do Barça no meio do campo [veja ou recorde as referidas imagens na galeria]. Desejo conseguir fazer o mesmo com o PSG", partilhou.

"A minha filha não estará presente fisicamente, mas estará espiritualmente. E isso, para mim, é muito importante", acrescentou. "E tenho a motivação de seguir com o que a vida me dá através do que partilho com a minha família. Todos gostamos das coisas bonitas e felizes, mas a vida forma algo muito importante que é saber superar as desgraças", disse ainda.

Luis Enrique, recorde-se, viu partir a filha Xana em 2019. Na altura a menina tinha apenas nove anos e lutava contra um cancro nos ossos.