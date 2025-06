A vitória do PSG na final da Liga dos Campeões teve um final particularmente especial, sobretudo para o treinador da equipa francesa, Luis Enrique. A filha do técnico, Xana - que morreu há seis anos após uma batalha contra um tumor ósseo - foi homenageada pelos adeptos através de uma grande tarja, com o desenho dos dois, estendida na bancada.

Rodrigo Guedes de Carvalho não ficou indiferente ao tema, fazendo a seguinte partilha nas redes sociais:

"Interessa-me pouco ou nada o Paris SG. Torci por um sorriso para Luis Enrique, que vive nesta vida o que ninguém deveria suportar: a morte de uma filha. Criança.

O futebol serviu-me hoje para sentir um respeito infindo pela coragem de sobreviventes que já perderam o que há para perder. Contente também pela coincidência bonita de ver jovens talentos portugueses nascidos no Sporting, Benfica e FC Porto unidos num abraço".