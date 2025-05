Vânia Sá deixou a nostalgia tomar conta do seu coração e no dia em que completou 11 anos de namoro partilhou com os seguidores do Instagram como começou a relação com o companheiro de longa data.

"Não levem a queima de ânimo leve. Eu também ia só para me divertir. Há 11 anos na queima, a pensar que me estava a divertir e até agora não me livrei da diversão", brincou ao legendar uma rara fotografia do dia em que o casal começou a namorar, precisamente na Queima das Fitas do Porto (em 2014).

Em seguida, a empresária e antiga participante dos reality shows da TVI mostrou a segunda fotografia que o casal tirou em conjunto.

Eis as referidas imagens:



© Reprodução Instagram - Vânia Sá



© Reprodução Instagram - Vânia Sá

