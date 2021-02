A cultura portuguesa e o mundo do espetáculo estão de luto. Morreram no decorrer desta semana cinco grandes nomes do meio artístico português.

No passado sábado, dia 30 de janeiro, morreu António Cordeiro. O ator lutava desde 2017 contra a progressão de uma doença rara e degenerativa, Paralisia Supranuclear Progressiva.

Um dia depois, no domingo, 31 de janeiro, chegava a notícia de mais uma morte no meio artístico. Licínio França morreu aos 67 anos. O ator sofria de Alzheimer e estava internado num lar.

Fevereiro trouxe novas e dolorosas perdas. Na terça-feira, dia 2 de fevereiro, morreu a atriz Cecília Guimarães. Tinha 93 anos. A atriz está entre os infetados de um surto de covid-19 na Casa do Artista, onde vivia.

Chegou quarta-feira e com ela mais uma triste notícia. Morreu Adelaide João, de 99 anos, também ela vítima da Covid-19. Tal como Cecília Guimarães, Lai Lai, como era carinhosamente tratada pelos amigos, vivia na Casa do Artista.

Ainda na quarta-feira, dia 3, a Casa do Artista lamentou mais uma morte provocada pela Covid-19: morreu a cantora lírica Maria Andrea Gaspar, irmã de Mimi Gaspar.

Falamos de cinco grandes nomes do espetáculo em Portugal, com percursos de vida notáveis, carreiras repletas de momentos únicos e talento inegável. Cinco artistas que hoje homenageamos lembrando os seus rostos na rubrica Foto da Semana.

[Cecília Guimarães, Licínio França, Adelaide João, António Cordeiro e Maria Andrea Gaspar]© DR

