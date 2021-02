A cultura portuguesa sofre com mais uma perda. Maria Andrea Gaspar morreu esta quarta-feira, como confirma a Casa do Artista, onde a cantora residia.

"A Casa do Artista lamenta profundamente o falecimento da associada e residente, a cantora lírica Maria Andrea Gaspar. Apresentamos as mais sentidas condolências a sua irmã e associada fundadora Mimi Gaspar, a toda a família e amigos. Muito obrigado por todo o legado que nos deixa", pode ler-se na publicação feita nas redes sociais da instituição.

Perante a partilha, rapidamente a caixa de comentários contou com várias reações de internautas que lamentaram a partida da artista.

Estes últimos dias têm sido difíceis para a Casa do Artista que tem visto partir vários dos seus residentes. Ainda esta quarta-feira foi noticiada a morte de Adelaide João, um dia depois da partida de Cecília Guimarães. No fim de semana a instituição também se despediu do ator António Cordeiro e dos fadistas José Amaro e Noémia Cristina.

