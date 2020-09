Depois de ter deixado a SIC, Cristina Ferreira ficou focada no seu regresso à TVI e prometeu que setembro seria o início da nova 'era' da estação. As palavras foram cumpridas e desde o dia 1 que a apresentadora tem vindo a revelar as novidades que preparou até aqui.

As primeira revelação foi o nome e o teaser daquele que será o seu novo programa na estação, 'Dia de Cristina', que vai para o ar em breve.

De seguida, foi o assistente de produção Ruben Vieira a grande novidade com o 'Camião do Ben'. O Ben, como é tratado carinhosamente pela apresentadora, foi a primeira aposta da nova Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI para 'renovar' o programa 'Somos Portugal'.

Assim que Ruben chegou à TVI, Cristina fez questão de abraçar o colega e amigo que trouxe consigo d'O Programa da Cristina', da SIC. Imagens que foram partilhadas nas stories da página de Instagram de Cristina Ferreira e que mostram a amizade e cumplicidade de ambos.

Momentos emotivos que destacamos esta semana na rubrica Foto da Semana:

[Foto da Semana: As primeiras grandes apostas de Cristina na TVI]

Mas as novidades não ficam por aqui. Cristina promete surpreender ainda mais os telespectadores até ao final do mês. Ainda esta sexta-feira, a apresentadora voltou a revelar outra grande aposta: o regresso de Iva Domingues.

Por sua vez, a SIC também tem anunciado novas contratações, como foi o caso de Paulo Rocha e de Sofia Alves, entre outras novidade. Aliás, também esta semana, revelou que está a chegar a estreia do documentário que conta toda a história de Ângelo Rodrigues, que no ano passado sofreu uma grave infeção que o deixou entre a vida e a morte.

Quanto às audiências, nos primeiros momentos do mês de setembro foi a SIC quem continuou à frente, derrota que levou Cristina a reagir nas redes sociais.

