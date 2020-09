Cristina Ferreira é a grande aposta da TVI para recuperar a liderança nas audiências televisivas, mas a verdade é que nem o tão aguardado mês de setembro e as novidades prometidas trouxeram a liderança ao canal.

Tal como desvendou Daniel Oliveira nas suas redes sociais, no dia 1 de setembrou a "a SIC liderou em todos os programas emitidos desde o 'Casa Feliz' até ao 'Passadeira Vermelha', ao final da noite".

Quem não tardou a reagir a esta derrota foi Cristina Ferreira. A faltar apenas um minuto para a meia-noite, a apresentadora partilhou na sua conta oficial de Instagram um longo desabafo sobre os últimos dias.

"Só agora percebi o quão especial foi o dia hoje. O segundo, da caminhada. Recebi centenas de mensagens, tanta gente a desejar-me sorte, a torcer, a perceber o brilho no olhar. A TVI não ganhou hoje, não vai ganhar amanhã. Eu ainda não apareci na televisão, trabalhei muito, continuo cheia de e-mails, tenho reuniões marcadas em todas as linhas da agenda, recebo mil vídeos do que está a ser trabalhado, amanhã começo cedo outra vez, muito se vai dizer nos próximos tempos e no fim, uma leveza como nunca. Vai dar certo. E não mudava uma vírgula. E eu até sou de mudar", realça a 'rainha das manhãs'.

