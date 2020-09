"Eu sonho conduzir um camião desde que me lembro de ser gente", foi com esta frase que Ruben Vieira deu início a um testemunho inédito onde conta tudo sobre o tão esperado 'Camião do Ben'.

Ruben Vieira, conhecido pelo público como Ben, era a aguardada novidade que Cristina Ferreira pediu a Manuel Luís Goucha para revelar em direto.

Ben, que até aqui trabalhava como assitente de produção e operador de câmara, vai ser protagonista do renovado programa 'Somos Portugal' e desta forma vai realizar um sonho de criança: conduzir um camião e viajar por Portugal. Porém, garante, nunca deixara a profissão que ama e que o trouxe até aqui.

"Quando recebi a notícia houve um misto de emoções", diz Ruben, o rosto da felicidade e também da saudade.

É de lágrimas nos olhos que Ben lembra o quanto a avó iria gostar de conhecer o seu camião. Mas também o seu pai era alguém com quem gostava de partilhar esta novidade: "Com toda a certeza me iria abraçar, me iria apertar... era o jeito dele e acho que a única coisa que ele faria".

Quanto ao Camião, Ruben levanta apenas a ponta do véu: "O camião é um complemento ao Ben. Lá dentro tem alegria para dar e vender. Alegria pelo país fora".

A surpresa de Rita Ferro Rodrigues

Numa entrevista cheia de emoções fortes, Ruben Vieira foi ainda surpreendido pela mulher - Rita Ferro Rodrigues. E, uma vez mais, as lágrimas voltaram a correr.

"Espero que te tratem bem. Que não te ataquem, que não te julguem Vai correr bem porque tu tens uma luz e uma beleza que eu vi há 14 anos e que agora todos estão a ver", diz a apresentadora num vídeo partilhado em direto.

Cristina Ferreira reage à novidade

A apresentadora partilhou as imagens reveladas no programa 'Você Na TV' e escreveu: "Disse me um dia que o grande sonho de miúdo era ser camionista. O camião do Ben arranca este domingo para um renovado Somos Portugal. Dar aos outros a felicidade de construir, por mérito, é o que me realiza. O Ruben é protagonista da nova TVI, onde o amor será sempre o motor. E o camião do Ben tem vida lá dentro. Mas isso ainda não podemos mostrar".