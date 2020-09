Cristina Ferreira estreou-se esta terça-feira, 1 de setembro, na TVI, onde começa a cumprir funções, de forma oficial, a partir de hoje. Um regresso que ficou marcado com alguns 'ataques' à estação onde esteve no último ano e meio: a SIC.

O programa 'Você na TV' começou com Manuel Luís Goucha a receber uma chamada. "É a futura Presidente da República", disse o apresentador, referindo-se a Cristina Ferreira e lembrando a estreia da colega e amiga na estação rival, em 2019.

Recorde-se que no primeiro dia em que Cristina esteve no ar com 'O Programa da Cristina', na SIC, esteve à conversa com Marcelo Rebelo de Sousa através de uma chamada.

"Podes vir ao meu gabinete, se faz favor", acrescentou a nova diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, seguindo-se as boas-vindas à apresentadora por parte do colega.

"Setembro começou hoje e nós temos muita coisa para fazer. Sabes que tens de trabalhar não fazes? Acabou-se a boa vida", destacou depois Cristina.

"Mas Sra. diretora, não me apetece fazer mais nada além do programa da manhã", respondeu Goucha. "Mas isso é o que tu achas que vais fazer. Sabes que sou rapariga para guardar muitos segredos", realçou a colega e amiga.

Cristina aproveitou ainda o momento para responder a todas as especulações que foram feitas nos últimos dias sobre a sua ida para a TVI e os novos projetos: "Podes avisar toda a gente que aquilo que sai na imprensa e aquilo que toda a gente tenta adivinhar não é".

Mas não ficou por aqui e agradeceu também a "toda a gente que está felicíssima com este seu regresso, que quer muito ver Cristina e Goucha juntos outra vez". "Devo prometer que eles vão ver o nosso abraço", afirmou.

Os 'ataques' à SIC em dia de estreia na TVI

Durante a conversa, Cristina 'atacou' a SIC e fez questão de destacar os nomes que trouxe consigo de novo para a TVI. "A Iara [nutricionista] regressou e não vem sozinha, veio a família toda", disse Goucha ao que Cristina acrescentou: "Avisa também já toda a gente que não é a Iara, são todos, aqueles são nossos". Goucha foi mais longe a reforçou: "Sempre foram nossos".

Recorde-se que quando Cristina se mudou para a SIC levou consigo alguns colegas que trabalhavam na TVI. Agora que regressou à estação de Queluz, trouxe de novo os colegas.

"Vão-te chegar também aí os nossos comentadores, os que conheces há muitos anos. Cuidado com o António Teixeira que ele agora come muito", acrescentou.

As novidades que estão quase a chegar

Além disso, prometeu: "Setembro tem 30 dias e há muitas novidades para anunciar neste mês".

Antes de terminar, Cristina Ferreira deixou ainda uma missão a Goucha. "És tu que amanhã vai anunciar a primeira novidade da era Cristina", revelou, referindo que "a grande novidade que tem a ver com sonhos".

Pouco tempo depois, já no Instagram, Cristina salientou: "Vai continuar a ser apresentadora? Vou. Vai juntar-se ao Goucha? Vou. Vai ter um programa novo? Vou. Vai estar com o Cláudio? Vou. Vai trabalhar nos programas todos? Vou. Vai anunciar muitas novidades? Vou. Setembro começa hoje. E a nova TVI também".

