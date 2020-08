Cristina Ferreira reagiu às recentes notícias de que a SIC exigiu uma indemnização de 20 milhões de euros pela sua saída da estação. Em comunicado, a apresentadora confirmou o valor pedido pelo canal e afirmou que "a referida quantia não tem qualquer fundamento ou base contratual".

“Na sequência das notícias vindas a público durante o dia de hoje, confirmo que a SIC me interpelou ao pagamento de uma indemnização por lucros cessantes no valor de cerca de 20 milhões de euros. Sobre esta matéria gostaria apenas de esclarecer que a referida quantia não tem qualquer fundamento ou base contratual, pelo que refuto em absoluto a pretensão daquela entidade, estando disposta a assegurar e defender os meus interesses até às últimas instâncias", começou por dizer.

"Por fim, não posso deixar de registar a minha surpresa pela posição agora assumida por uma estação que tem assente a sua comunicação numa estratégia de funcionamento em equipa e liderança de audiências, nunca assente numa só pessoa", rematou.

Resposta que chega depois do Correio da Manhã ter avançado com a informação de que a estação de Paços de Arcos exigiu o pagamento dos 20 milhões de euros em 15 dias pelo incumprimento do contrato em vigor até 2022. Caso o valor não seja pago, a estação deverá recorrer ao tribunal, como adianta o jornal.

Recorde-se que Cristina Ferreira deixou a SIC há cerca de um mês e está neste momento na estação onde iniciou a sua carreira, na TVI, onde vai começar a cumprir funções, oficialmente, em setembro.

