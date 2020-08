No passado dia 26 de agosto, Ana Guiomar completou 32 anos de idade, data que foi celebrada com um presente muito especial. Segundo a própria partilhou com os seus seguidores das redes sociais, Diogo Valsassina, com que namora há 14 anos, pediu-a em casamento.

Num pequeno vídeo publicado na sua conta de Instagram é com uma grande emoção que a artista fala do momento, não sabendo como reagir apropriadamente à novidade.

Claro que não deixou de exibir o seu anel de noivado.

Um verdadeiro sonho, que nunca esteve nos seus planos, conforme revelou mais tarde.

A história ainda se tornou mais interessante depois dos rumores que surgiram por causa de uma mensagem de Pedro Fernandes. Isto porque houve quem ficasse a pensar que Ana poderia estar grávida, algo que fez questão de negar.

Recorde as imagens na galeria.

Leia Também: Afinal, há ou não bebé a caminho? Ana Guiomar reage aos rumores

Leia Também: Ana Guiomar não queria casar-se mas mudou de ideias. Saiba o motivo