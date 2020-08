Ana Guiomar e Diogo Valsassina estiveram em grande destaque na imprensa cor-de-rosa esta semana depois de o ator ter pedido a namorada em casamento, na véspera do seu aniversário. E depois da notícia do noivado, eis que surgem rumores de que o casal poderia estar à espera do primeiro filho em comum.

Pedro Fernandes lançou a especulação ao comentar a publicação onde Guiomar anunciava estar noiva utilizando a seguinte hashtags "#bebeacaminho". "Lá vou ter de a levar ao altar. Parabéns minha riqueza. Boa sorte", pode ainda ler-se na sua mensagem.

Com a especulação a ganhar força, a atriz resolveu usar a sua conta oficial de Instagram para esclarecer o tema.

"Levar ao altar... vou pensar no teu caso! Em relação ao #bebeacaminho (bebé a caminho) não para já", afirmou em resposta ao amigo Pedro Fernandes.

