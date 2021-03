A realeza britânica continua no centro das atenções, sobretudo por causa da entrevista que Meghan Markle e o príncipe Harry deram a Oprah Winfrey. E no meio de toda a agitação por causa da conversa reveladora, dias antes de esta ir para o ar, o príncipe Filipe foi internado e submetido a uma cirurgia cardíaca. Entretanto, esta terça-feira, 16 de março, um mês após ser hospitalizado, o marido da rainha Isabel II regressou a casa.

Momentos antes de ter alta e sair do hospital privado de Londres Rei Eduardo VII, a unidade de saúde viu reforçada a sua segurança para que o príncipe pudesse regressar a casa. Um momento que foi registado por vários fotógrafos e que esteve em destaque em vários meios de comunicação. Imagens que destacamos hoje na rubrica Foto da Semana.

Príncipe Filipe à saída do hospital© Getty Images

Veja também na galeria outras fotografias do príncipe Filipe a sair do hospital para regressar a casa.

De recordar que o duque de Edimburgo já teve vários problemas cardíacos e em 2011 foi levado de urgência para o hospital, tendo na altura recebido tratamento para uma artéria coronária bloqueada. Em 2017 retirou-se das funções públicas e, desde então, raramente surge em público.

Antes de ser agora hospitalizado, o príncipe estava isolado com a rainha Isabel II no Castelo de Windsor, a oeste de Londres.

Pouco tempo depois de ter sido internado, foi para o ar a reveladora entrevista de Meghan Markle e do príncipe Harry, que deixou a realeza britânica debaixo de várias críticas.

Entre as declarações de Meghan e Harry, o casal referiu que antes do filho, Archie, nascer, houve quem levantasse preocupações sobre qual iria ser a cor de pele do menino. No entanto, foi depois destacado que essas observações não vieram por parte da rainha Isabel II nem do príncipe Filipe.

Mas não foi só a família real que esteve debaixo de críticas. Também Harry e Meghan foram colocados em questão por causa da entrevista ter sido transmitida numa altura em que o duque de Edimburgo estava hospitalizado. No entanto, as preocupações do casal para com o príncipe foram claras, mesmo durante a entrevista, com Meghan a contar que assim que soube que o avô de Harry não estava bem, ligou logo para a rainha.

Esta semana também houve uma pessoa próxima de Oprah Winfrey que fez questão de esclarecer que se tivesse acontecido algo de muito grave com o príncipe, como por exemplo se ele tivesse morrido, a entrevista não iria para o ar neste momento específico.

Filipe prepara-se para completar 100 anos, data que será comemorada no dia 10 de junho.

Leia Também: Foto da Semana: Harry e Meghan iniciam 'lavagem de roupa suja' na realeza