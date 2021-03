Meghan Markle contou que contactou diretamente a rainha Isabel II assim que soube do internamento do príncipe Filipe, no passado mês de fevereiro.

Durante a conversa com Oprah Winfrey - entrevista que foi para o ar este domingo -, Meghan contou que não hesitou em contactar a rainha para saber como estava o príncipe Filipe, de 99 anos, que foi hospitalizado após "sentir-se mal".

"Esta manhã, acordei mais cedo do que o Harry e vi um bilhete de alguém da nossa equipa do Reino Unido a dizer que o duque de Edimburgo tinha ido para o hospital", começou por partilhar Meghan.

"Peguei no telefone e liguei para a rainha apenas para saber como estavam. É isto que fazemos", acrescentou, explicando que agora são capazes de não estar sempre a pensar antes de qualquer ato.

Recorde-se que o príncipe Filipe, duque de Edimburgo e avô paterno de Harry, foi internado no hospital no dia 16 de fevereiro. Entretanto, o marido da rainha Isabel II foi submetido a uma cirurgia cardíaca.

